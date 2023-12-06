港電競手在台販毒案　二審駁回上訴維持判囚

網絡遊戲《英雄聯盟》（LoL）世界冠軍、香港電競好手劉偉健（Toyz）前年在台灣因涉嫌販賣大麻煙彈遭起訴，台中地方法院去年11月裁定他6項罪名成立，判囚4年2個月。台灣高等法院台中分院周三（6日）作二審判決，駁回劉的上訴。

台灣警方前年追查毒品案時，發現29歲的劉偉健涉嫌以每顆4,000至7,000元新台幣（約990至1,740港元）的價格在網上販售大麻煙彈，查獲200顆，同年9月逮捕他。檢方指劉身為公眾人物，竟販毒牟取暴利，實屬不該，但審酌他坦承犯行供出毒源、配合偵查，請求法官依法酌減其刑罰。一審宣判後，劉提出上訴。台灣高等法院台中分院周三宣布駁回上訴，維持一審結果，劉未到場聽判，此案仍可上訴。

據報道，劉偉健周一（4日）獲邀出席「2023年星光電競大賞」頒獎典禮，負責頒發「娛樂效果獎」，得獎的實況主張嘉航不滿主辦單位中華電競運動協會找來涉毒的劉頒獎，因而拒絕領獎，在台上罵對方是「販毒狗」後離場。台體育署周二（5日）澄清，從未補助和參與上述頒獎禮，強調運動競技絕對不能和毒品畫上等號。