王毅與布林肯通電話　同意就中東局勢保持溝通

中共中央政治局委員、外交部長王毅周三（6日）應約，與美國國務卿布林肯通電話。雙方就以巴衝突交換意見，同意就中東局勢保持溝通，王毅指當務之急是盡快停火止戰。布林肯亦介紹近期訪問中東的情況和美方對局勢發展的看法，贊同應落實「兩國方案」。

王毅表示，在戰爭與和平的十字路口，大國尤要堅守公平正義，秉持客觀公正，展現冷靜理性，全力推動局勢降溫，防止更大規模的人道主義災難。他指出，任何解決當前加薩危機的辦法都不能悖離「兩國方案」，任何涉及巴勒斯坦前途的安排都必須反映巴人意願，解決之道的核心是尊重巴勒斯坦的建國權和自決權，體現「巴人所有、巴人主導、巴人治巴」，中方願與各方為此努力。

王毅另談及中美關係，指當前雙方的重要任務是延續三藩市會晤積極效應，把兩國元首的共識落到實處，鞏固中美關係企穩勢頭並推動改善發展，這是中美共同利益及兩個大國責任所在。布林肯則感謝王毅赴美駐華使館吊唁美國前國務卿基辛格，王毅提到基辛格多次強調美方應充分理解台灣問題對中方的重要性，重申中方在台灣問題上的嚴正立場，要求美方不得干涉中國內政、不得支持縱容任何「台獨」勢力。