原支持郭台銘勢力　動員為侯友宜造勢

國民黨台灣總統候選人侯友宜將在全台舉行15場大型造勢活動，原支持鴻海集團始創人郭台銘的三大地方勢力，即花蓮縣立委傅崐萁、屏東縣議長周典論、雲林前縣長張榮味已下達動員令，全力為侯造勢。但侯近日在社交平台曝光精神病患者的個人資料，引來民進黨陣營批評，新北市衞生局認定侯無違反規定，亦被質疑包庇。

侯友宜周一（4日）在記者會上，播放台灣1998年首次有思覺失調症患者挾持巴士事件，被質疑涉嫌觸犯精神衞生法。民進黨陣營指摘他至今沒道歉，卻偷偷把影片下架。國民黨陣營反要求民進黨總統候選人賴清德，為幼兒園餵藥案造謠道歉，否則沒資格選總統，雙方互不相讓。侯友宜周三（6日）未正面回應，至於是否爭取郭台銘支持，他稱團結所有力量是人民的期待。國民黨同日鬆口，讓已退選的郭台銘為該黨立委候選人站台，但持續封殺民眾黨總統候選人柯文哲。

中選會周二（5日）公布，當日委員會議上審定通過第16任總統、副總統選舉候選人資格，將在下周一（11日）辦理候選人姓名號次抽籤，下周五（15日）公告候選人名單。該會指出，賴清德存款申報約215萬元（新台幣，下同，約53.4萬港元），背負1,386萬元（約344萬港元）房貸。侯友宜存款約3,958萬元（約982萬港元），柯文哲存款約2,464萬元（約612萬港元），侯、柯皆無負債。