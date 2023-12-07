入境遊復甦陷難題　門票難搶及溝通語言成主因

內地文化與旅遊部今年3月宣布恢復開放來華旅遊簽證，內媒周三（6日）報道，即便入境遊重啟，復甦速度卻遠不及國內遊。統計數據顯示，上半年全國旅行社入境遊接待人次為47.78萬，相比起疫情前、2019年上半年的856.16萬人次形成鮮明落差。有意見認為，入境遊復甦速度慢包括外國遊客搶不到景區門票、酒店能說英語的服務員減少等原因。

有外國遊客表示，內地現在許多景區去前須預約，且各景區有獨立預約程式和介面，更找不到針對外國護照的預約選項。另有業界人士反映，許多遊客面臨搶不到門票困境，只能改道其他景點代替，形容門票如同橫在遊客面前的一隻「攔路虎」。長期研究入境遊的北京聯合大學旅遊學院教授孫夢陽表示，入境遊計劃性強，外國旅行社上架的旅遊產品通常一年前已確定行程，但現時內地景區預約周期通常為3天至一周，最終或因預約不到門票而去不了景區，這可能導致旅行社避免違約，而慎重考慮上架中國旅遊產品。

另一方面，內地許多四星級和五星級酒店此前有具英語溝通能力服務員，惟疫情期間許多人轉行，連西式菜餚和外幣兌換等過去酒店會提供的服務也消失了。孫夢陽指，近年旅遊市場經歷劇烈變化，國內遊需求爆發，許多酒店更願意接待預訂靈活度更高的國內遊客，導致針對外國遊客的服務萎縮，她建議入境遊企業可集中客戶需求，尋找長期飯店策略供應商或考慮與營業中的旅遊平台合作。

孫夢陽表示，內地網絡發展迅速，行動支付、網絡訂票、共享單車等為國民帶來便利，卻與外國遊客造成壁壘，需尋求解決方案，讓入境遊客也體驗到互聯網服務的便利；另外，建議打通國際和國內交通所有環節，讓外國遊客享受到出行便利與快捷，是重構入境遊產業鏈重要一環。