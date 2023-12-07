入住毋須實名登記　網約出租房存監管漏洞

內地近年興起網約出租房，民眾能通過電子支付、線上選房等便利形式入住房間。內媒周三（6日）報道，近日有記者在廣東廣州市及江蘇南通市等地調查發現，網約房存在監管漏洞，無法落實實名、實數、實時及實情等「四實」制度，容易滋生違法犯罪案件。除治安外，消防和衞生等方面亦成為網約房快速發展的背後隱患。

內媒近日在廣州市番禺區和南通市調查網約房期間，遇到類似情況。記者在有關網絡平台勾選「民宿」選項後，發現大批房源，但有別於預訂酒店介面，網約房通常不會在明顯位置顯示商家名稱等資訊，而店家在入住須知中，一直強調自助入住和實名登記，更提醒顧客攜帶身份證，方便配合房東辦理入住登記，卻在實際操作時卻沒入住登記，入住前後或退房後再沒要求補充登記身份資料。

公安部前年6月針對旅館接待未成年人入住查驗登記、入住詢問、可疑情況報告等重點環節，提出了詢問監護人聯絡方式等「五必須」要求。南通市警方今年暑期專案整治期間，共辦理55宗網約房等不規範經營案件，並拘捕121名疑犯。宿遷市宿豫區人民檢察院檢察官江婷一直研究網約房問題，指在司法實踐中網約房監管存在盲區，商戶進駐各大平台的門檻非常低，平台方亦幾乎不實質性地甄別經營者資格、營業執照及房源類型等資訊。