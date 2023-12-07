呼吸道疾病急增帶動自測需求　一次驗12種病原體

內地入冬以來，呼吸道傳染病進入高發期，帶動檢測需求增長。有藥品平台健康指數顯示，對比上月，近期呼吸道檢測試劑需求大增，其中甲流檢測試劑月增超過14倍、支原體試劑盒月增逾12倍。在北京，有平台與檢測機構合作推出居家快檢服務，聲稱一次可驗出多種病原體，3小時便有結果。

近期，各大電商平台均推出不同規格的肺炎支原體自測試劑盒，售價、檢測方式不同，民眾關注如何判斷檢測結果是否準確。市面上常見的病毒抗原檢測原理是膠體金法，速度快，可以當場出結果，但準確率有限。有平台推出快檢服務採用核酸技術，與專業檢測機構合作，聲稱一次可以檢測12種常見的病原體，感染符合率達到99.99%。

另有媒體報道，一些地方的健康碼近日「重出江湖」。有網民提供上周五（1日）的手機畫面截圖顯示，四川天府健康通、廣東地區粵康碼都顯示綠碼。另有人梳理發現，陝西、浙江杭州、福建、江蘇蘇州的健康碼也仍在，而雲南、河南的健康碼小程序則顯示暫停服務。針對這情況，有地方的官方市民熱線回覆，這並不影響生活和出行。但有媒體評論指出，健康碼系統儲存了大量市民的個人資訊。在疫情期間為了防控需要，公眾可理解和支持。但在疫情結束後，相關系統已沒有任何理由繼續保存數據，理應銷毀。評論認為，不管健康碼是重推還是從未下線，官方都有必要澄清。