中學生遭同學圍毆恐成植物人　列刑案處理

廣東省陽江陽春市近日傳出校園欺凌事件，一名男中學生遭同學打傷頭部送院，網傳被打學生被診斷腦疝、腦出血，恐成植物人。當地教育局周三（6日）發通報稱，包括公安、教育、衞健及鎮政府等單位已成立工作組展開調查。當地派出所則表示，事件已列刑案處理。

相信是被打學生的家長周三在網上爆料稱，兒子廖某某在陽春市八甲中學遭3名同學毆打成了植物人。影片顯示，一名男生躺在病床上，頭上被紗布包裹只露出面部。爆料者公開多份醫院的門診紀錄顯示，廖某某今年13歲，有「深昏迷」症狀，被收入深切治療部，至今未脫離危險。陽春市教育局同日稱，該局已介入此事，周二（5日）晚已進駐涉事中學調查。陽春市公安局八甲派出所則表示，案件已移交陽春市公安局刑偵大隊，具體案情不便透露。

據陽春市教育局通報，事發於周一（4日）上午9時許，八甲中學學生江某某與同班同學廖某某發生口角，江某某把廖某某推到課室講台旁邊，在另一名同學黃某某的協助下，手持掃把棍敲打廖某某後腦，再用拳頭打其頭部幾下。老師接到學生報告後立即到課室了解情況，發現廖某某被打傷，立即通知校醫並打急救求助電話。其後校醫陪同八甲衞生院醫生先送廖某某到該衞生院醫治，後轉往陽春市人民醫院，次日再轉院至廣州珠江醫院。