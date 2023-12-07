非法吸收存款逾千億人民幣　紅嶺創投董事長判囚終身

廣東省高級人民法院公布，深圳市中級人民法院周四（7日）對紅嶺創投電子商務股份有限公司董事長周世平等人非法集資案一審公開宣判，周世平犯集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪，被判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產。

法院審理查明，周世平等人2009年至2021年通過在紅嶺創投公司網上平台發行融資標的，累計向逾48萬人非法吸收公眾存款約1,090億元（人民幣，下同，約1,196億港元）。周世平等人明知紅嶺創投公司資金缺口巨大，仍發布「消費理財」、「債權置換」、「紅盈寶」等虛假借款標的非法集資，主要用於歸還融資項目到期本息、維持公司營運等無法產生利潤的成本支出。周世平利用「投資寶」和「紅嶺資本線下理財」的實際控制人身份，肆意使用非法集資款項，集資詐騙逾204億元（約224億港元）。

法院認為，周世平等人的犯罪行為造成巨額財產損失，嚴重擾亂金融秩序，根據各被告的犯罪事實、性質、情節和社會危害程度作出判決。除了周世平，其餘17名被告犯集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪、職務侵佔罪，分別被判處有期徒刑2年半至11年，並處罰金。公安機關已追繳到案的資產，將在判決生效後依法歸還集資參與人，不足部分責令周世平繼續退賠。