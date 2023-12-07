狗吃力拉雪橇載客疑受虐　官方叫停項目

黑龍江哈爾濱有遊客近日透露，在當地道里區防洪紀念塔松花江江邊附近，有人經營狗拉雪橇遊玩項目，多隻狗出現精神委靡不振的現象，疑似工作過勞，呼籲其他人不要光顧。道里區文旅局周三（6日）表示，接到遊客反映後，已登記相關狗隻，該項目被叫停。

據遊客發布的畫面顯示，有人向遊客推銷狗拉雪橇遊玩項目，通常由一至兩隻狗組成，可見一隻狗拉着兩名遊客艱難地向前邁步。遊客稱，拉雪橇的狗狀態不太好，有幾隻更躺在冰面上站不起來，身體頗骯髒，因此質疑狗隻受虐。內媒周三聯絡道里區文旅局，該局工作人員回應稱，防洪紀念塔江邊是一個開放式區域，狗拉雪橇屬於私人經營項目，未交由文旅部門審批。

雖然上述工作人員表示當地文旅、公安等部門已針對遊客反映開展整治清理，但內媒周三前往當地發現狗拉雪橇項目仍未暫停。有狗主表示，狗是自己養大的，根本不存在網傳虐待、一狗拉多人的情況。該狗主稱，這些雪橇犬「本來就是幹這個活（拉雪橇）的」，在飼養過程中，會給狗提供充足的食物和水，主要餵飼雞肉、牛肉。內媒又發現，每個雪橇由兩隻狗一起拉，每名遊客只要付50元人民幣（約55港元），便可乘坐雪橇圍繞附近冰面行一圈，途中可停下拍照。除狗拉雪橇外，當地還有雪圈飄移、雪地電單車、騎馬、騎駱駝等遊玩項目。