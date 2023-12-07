格魯吉亞成電騙新據點　中國400名「豬仔」困酒店

柬埔寨和緬甸的跨境電訊詐騙據點被廣泛報道後，引起外界警惕。台媒周四（7日）報道，橫跨歐亞兩洲的格魯吉亞成為新一代電騙大本營，有台灣黑幫成員透露，巴統市緊鄰黑海的一間三星級酒店，關押了400名被迫從事電騙的「豬仔」，包括台灣和大陸人。該成員因受不了被派到當地管理「豬仔」，故逃回台灣。

台媒指早在今年6月，台外交部示警將格魯吉亞列為詐騙警戒區，有知情人士直指巴統市很多酒店已成為囚禁「豬仔」的地方。黑幫成員小飛（化名）表示，在格魯吉亞的情況完全複製了柬埔寨詐騙集團騙人、抓人甚至管理「豬仔」的手法，如有人逃跑，詐騙集團隨即報警，栽贓對方盜竊，抓回後再送返電騙據點，根本逃無可逃。

格魯吉亞今年9月才開放大陸公民免簽入境，雖然拒絕台灣護照，但詐騙集團仍以「1人20美元（約156港元）」買通官員放行「豬仔」，加上沒有邦交，台灣警方難以出手營救受害者及阻止詐騙集團。台警方指，去年10月開始陸續收到格魯吉亞成電騙新據點的消息，鎖定該區積極調查，發現目前仍以大陸「豬仔」為多。有大陸博主拍片指，由於當地可合法開賭場，除了大陸人大量湧入，據指緬甸電騙家族等亦搶赴巴統市，組織團夥謀取不義之財。