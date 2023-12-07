王金平任侯友宜後援總會長　盡力邀郭台銘助選

國民黨台灣正副總統候選人侯友宜和趙少康，周四（7日）與黨主席朱立倫一同拜訪前立法院長王金平，閉門會議一小時。王金平答應擔任侯友宜的全台後援總會總會長，又稱會盡最大努力邀請已退選的鴻海集團始創人郭台銘協助，但二人最近沒聯繫，至於會否主動聯絡，王稱自有安排。

侯友宜表示，在選舉中非常感恩王金平一直力挺他到現在，凝聚國民黨團結力量。國民黨全台競選總部三大職務包括主委、後援會總會長以及顧問團總顧問，除了後援會總會長已定，主委由朱立倫擔任，顧問團總顧問則是前副總統蕭萬長。據報道，後援會已計劃舉辦台北、台中、台南3場超過10萬人的大型造勢晚會，重現2018年高雄「三山大造勢」的盛況，展現國民黨基層動員的實力。

另外，國民黨立委候選人徐巧芯周三（6日）揭露行政院政委鄧振中、時任駐美代表蕭美琴，去年4月與美國貿易代表戴琪雙邊視像會晤的談話要點。民進黨總統候選人賴清德競總發言人趙怡翔周四批評，徐巧芯為個人政治前途洩露台灣機密，將加深國際社會對國民黨的疑慮。