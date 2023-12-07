涉嚴重違紀違法　黑龍江政協前副主席曲敏遭雙開

內地官媒周四（7日）報道，經中共中央批准，中央紀委國家監委立案審查調查黑龍江省政協前黨組成員、副主席曲敏嚴重違紀違法問題。

經查，曲敏嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪。依據有關規定，經中央紀委常委會會議研究並報中共中央批准，曲敏被開除黨籍、開除公職、終止黑龍江省第十三次黨代會代表資格、收繳違紀違法所得及移送檢察機關依法審查起訴。

另外，經中共中央批准，中央紀委國家監委亦立案審查調查陝西省人大常委會前黨組成員、副主任李金柱嚴重違紀違法問題。經查，李金柱嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律、工作紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，已被開除黨籍、取消享受待遇、收繳違紀違法所得及移送檢察機關依法審查起訴。

至於天津市第二中級人民法院一審周四公開開庭審理青海省委前常委、省人大常委會前黨組書記、副主任李杰翔受賄一案。天津市人民檢察院第二分院指控李杰翔於2004年初至2021年10月利用職務上的便利以及職權等，為相關單位和個人在工程承攬等事項提供幫助，直接或通過他人非法收受逾8,823萬元人民幣（約9,705萬港元）財物。李杰翔當庭表示認罪悔罪，有待法庭擇期宣判。