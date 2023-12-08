亡父骨灰不翼而飛　女子獲殯儀館給予新骨灰

河南省鄭州的樊女士近日向內媒求助稱，其父親10年前離世，骨灰寄存在新密市殯儀館。上月19日她卻取回父親的骨灰時，卻發現骨灰不知所終。殯儀館其後表示誤將樊父的骨灰弄丟，但之後卻把一盒新的骨灰交給樊女士，聲稱是其父親的骨灰，惟樊女及其家人均無法認同。

內媒周四（7日）報道，樊女士透露祖父上月19日去世後，她因為想把父親與祖父的骨父合葬，於是到新密市殯儀館欲領回父親的骨灰。詎料她打開骨灰櫃時，發現裏面空無一物。殯儀館解釋，2020年更換了存放骨灰的房間，可能在搬運櫃子過程中，把存放樊父骨灰的「745」號櫃子誤當成「754」號。現在殯儀館認為放在「754」號櫃的骨灰就是樊父的骨灰，並將之交給樊女士。聽到殯儀館找到一盒新的骨灰，說是屬於父親的，樊母即時心臟病發作。對於殯儀館的解釋，樊女士不表認同。

殯儀館周四（7日）回覆內媒查詢時表示，樊女士已報警，此事正由公安處理。岳村派出所工作人員則表示，接到樊女士報警後，已告知其需要找相關負責部門反映。其後新密市民政局工作人員稱，該局正在處樊女士父親骨灰被弄丟一事。該工作人員直言自己也覺得事件「離譜」，民政局已經委託了公安機關的鑑定科進行鑑定，目前未有結果。