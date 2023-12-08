女子丟失身份證　遭冒用開戶參與詐騙

河北省石家莊市一名女子2019年丟失身份證，其後被他人檢到並冒用申請銀行卡參與電訊詐騙活動，導致她因幫助訊息網絡犯罪活動罪被列入電詐黑名單。她事後詢問負責辦理銀行卡的邢台市內丘縣農村信用合作聯社，卻被農信社告知未發現違規操作情形。內媒周四（7日）報道，警方正查找冒名辦卡者，中國銀保監會邢台監管分局亦派員調查核實。

崔女士今年8月在醫院拿藥付款時，發現其名下一張農業銀行儲蓄卡因涉嫌參與詐騙被凍結，年間資金流水額高達1,000多萬元人民幣（約1,100萬港元）。她前往內丘縣農村信用合作聯社，要求查看當時辦理開卡業務所留存的單據與經辦人影片資料，但遭農信社拒絕。崔女士指，她是石家莊平山人，從未去過邢台內丘，事件導致她在辦理其他銀行的存取款等業務時被限制，微信等金融功能也無法使用。

有律師指出，雖然崔女士丟失身份證後沒及時注銷存在一定過失，但農信社未盡合理審查義務，導致他人冒用崔女士身份證開立帳戶並產生一系列危害後果，按照《民法典》規定，農信社應對崔女士承擔侵權賠償責任，並應排除妨害。