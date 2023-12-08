丁薛祥晤黃循財　中新升級自由貿易協定

正在中國訪問的新加坡副總理兼財政部長黃循財，周四（7日）在天津與中共中央政治局常委、國務院副總理丁薛祥會面。會後雙方宣布，中新達成進一步升級《自由貿易協定》的議定書、互免持普通護照人員簽證30天等24項成果。

丁薛祥會上表示，雙方要緊緊圍繞中新關係新定位，用好雙邊合作機制會議平台，加強發展戰略對接前瞻性引領，推動既有合作提質升級，挖掘更多合作新增長點，不斷開創新時期中新互利合作新格局。黃循財稱，新加坡願與中方進一步密切各層級交往，深化發展戰略對接，充分發揮新中雙邊合作機制作用，推動兩國關係取得新發展。雙方要共同推動自由貿易，促進區域開放包容。

丁薛祥和黃循財同日共同主持4個雙邊合作機制會議。雙方全面梳理總結中新務實合作進展情況，討論一帶一路合作、經貿和可持續發展合作、創新合作、金融合作、公共衞生和人文交流合作、國家級雙邊合作項目等，規劃下階段合作方向和重點。雙方同意，推動高質量共建一帶一路，持續做大做強陸海新通道，深化第三方市場合作，打造重點合作項目升級版，積極拓展數碼經濟、海洋能等領域合作，構建多元互動人文交流格局，共同維護多邊貿易體制。