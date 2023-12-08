狠男綁腳狂斬前女友逾20刀　幾乎斬斷臂慘死

台灣彰化縣溪州鄉周四（7日）中午發生情殺案，家中開芭樂（番石榴）果園的鄭姓女子向賴姓男友提出分手後，對方竟帶友人到果園，趁她工作時突襲綑綁其雙腳並持刀殺害。鄭女背部、雙手等多處部位有逾20處刀傷，手臂幾乎被斬斷，當場死亡。台媒周五（8日）報道，北斗警分局長吳詠傑親自帶隊緝兇，在案發現場附近發現賴男及其共犯，「以傘對刀」逮獲二人。

據報道，47歲的鄭女和50歲的賴男均已離婚，各自的孩子亦已成年，二人今年3月開始交往，但女方認為性格不合，已與男方分手3個月。鄭男疑不滿鄭女提出分手，因此前往芭樂園找對方出氣，火爆的他以往亦曾將其他前女友打到住院。案發時，鄭女的堂兄在隔壁的芭樂園，聽見堂妹求救後前往查看，驚見賴男與27歲張姓男共犯手持沾滿鮮血的西瓜刀，於是上前制止，賴男作勢要斬他，他嚇得隨即逃跑再報警求救。

鄭女家人指出，一家對賴男都很好，惟對方沉迷賭博，曾向鄭女母親索要芭樂採收的35萬元（新台幣，下同，約8.7萬港元）後，還要求分錢要紅利，更一度拿刀威脅鄭女要錢。賴男周三（6日）再向鄭女母親索要30萬元（約7.5萬港元），但對方只給一半，詎料隔天便發生慘劇。警方接獲報案後前往賴男住處搜查，當場逮捕賴男和張男，帶回警局盤問，正調查賴男的確切動機及張男有沒有參與行兇等。