傳陸高層開會商干預台選舉　國台辦鼓勵台商投票

中國大陸2023年全國台協會長座談會周四（7日）在北京舉行，大陸國台辦主任宋濤表示，希望台商台胞順時順勢，共同推動兩岸關係重回和平發展正確軌道。有出席的台協會長表示，這次座談會重點之一是鼓勵台商於下月回台灣投票。另有台消息稱，中共高層近日召開對台工作會議，就干預明年台灣選舉的策略和工作進行整合和下達指令。

今年台協會長座談會有包括台企聯會務幹部、152家台協會長等約300人參加。宋濤表示，陸方將積極擴大兩岸交流往來，推出深化兩岸融合發展重大舉措，助力台商台企融入新發展格局、實現高品質發展。一名資深台商會長坦言，長沙台協前會長林懷數月前才因2019年在大陸辦餐會公開支持國民黨，違反選罷法而被判囚，台商如今都比較謹慎，「不會說要支持誰，但會鼓勵大家回去投給對兩岸和平相處更有幫助、可以減少兵戎相見風險的選擇」。

綜合英媒及台媒周五（8日）報道，中共高層近日在北京親自主持召開對台工作會議，針對國際形勢和台灣內部政情變化，調整對台策略與步伐。針對下月的台灣選舉，料陸方將改以「化整為零」的方式進行干預。報道引述台安全事務人士稱，中共在這段時間拉攏台灣基層，例子包括以優惠旅遊助選、優惠台商組織機票等，預料愈接近投票時刻，將拉攏更多的統戰對象。