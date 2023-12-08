台軍上校向陸宣誓效忠領月津　判囚7年半確定

台灣陸軍上校向德恩遭大陸吸收，並簽署效忠中共宣誓書，按月收取4萬元（新台幣，下同，約1萬港元）賄賂，先後被高雄地方法院及台灣高等法院依貪污罪判囚7年6月。台灣最高法院周五（8日）駁回上訴，維持原有判刑，全案確定。

起訴書指出，向男自2016年起擔任陸軍多個單位要職，去年6月擔任陸軍步兵訓練指揮部作戰研究發展室上校主任研究教官。向男的前妻曾在金門縣旅行社工作，因此認識暗地從事共諜活動的邵姓男子。2020年初，邵男慫恿向男穿軍服、簽下支持兩岸和平統一的宣誓書，合照後轉交給中共相關組織，換取月津。案經台調查局及國防部政治作戰局今年查獲，檢方依相關證據聲押獲准並依貪污罪起訴向男。

一審法官認為，向男身為高階軍官竟貪圖錢財，收受賄賂，敗壞軍人武德，考量他自白犯罪又主動繳回56萬元（約14萬港元）犯罪所得，依法減輕刑度，依貪污罪判其7年6月。案件先後訴至高雄高等法院分院及最高法院，均維持原判。至於案中邵姓男子，上月底亦遭最高法院依安全法等判刑12年6月，褫奪公權4年確定。