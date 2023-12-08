崔天凱撰文悼念基辛格　強調中美關係基礎在民間

中國前駐美國大使崔天凱周五（8日）在內地報章撰文，悼念上月29日逝世的美國前國務卿基辛格。崔天凱指，中美關係是基辛格的畢生事業，也是他的終生成就。中方願與美方探討正確相處之道，推動兩國關係穩步向前，這對雙方都有好處，也將造福世界。

崔天凱在文中表示，半個世紀以來基辛格先後百多次訪華，為推動中美關係發展積極建言獻策，特別是每當兩國關係遇到困難時，人們總是希望聽取他的見解，吸取他的外交智慧，而其外交智慧源於他對中國和中華文明的欣賞、理解和尊重。崔天凱跟基辛格最後一次見面討論的主題是人工智能，對方認為是這個時代最大的挑戰，該技術發展必須得到有效管控，而這可成為美中開展合作的重要領域。

擔任中國駐美大使期間，崔天凱曾跟基辛格有過近百次會面交談，感受這位中國人民的老朋友和好朋友的誠摯友誼。每一次拜訪，基辛格都會在辦公室門外迎接，並在談話結束後拄拐杖送別，他至今歷歷在目。崔天凱表示，基辛格用畢生精力維護中美關係穩定，促進兩國人民相互了解、友好相處，這需要一代又一代人接續努力，強調中美關係希望在人民，基礎在民間，盼兩國青年能繼承和發揚基辛格的事業。