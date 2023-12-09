鎖匠助警員開鎖遭炸死　妻子申訴3年未獲賠償

遼寧省丹東市振興區某小區2020年6月發生煤氣爆炸，除造成兩名民警1死1傷外，還有當日奉召到場協助警員開鎖、卻因爆炸衝擊令腦部和內臟受損致死的55歲鎖匠王立軍。事發至今超過3年，王妻申請國家賠償後的兩次行政賠償訴訟均被駁回，警方至今未發出爆炸的調查報告，令她深感憤慨，質疑誰應為丈夫的死承擔責任。

王立軍的妻子王艷麗認為，丈夫是接到警方通知才前往現場，也是在履行與丹東市公安局簽署的責任狀，因而在協助警方處置事件時被炸身亡，應視同「因公死亡」。2020年9月，王艷麗向丹東市公安局振興分局申請231萬元人民幣（約256萬港元）國賠遭拒，原因是公安機關違法行使職權造成侵權的事實不成立。她之後先後向丹東市振興區人民法院和丹東市中級人民法院提起訴訟，均被駁回。她指出，一審和二審法院均未調查警方現場採取的措施，而警方也一直未能提交關鍵的案件事故調查報告。

案發後，因爆炸受損的房屋已經修繕完畢，事件中遇難的民警也被追記個人一等功。反觀王艷麗就索取國賠一事四處維權，卻仍一無所獲，令她感慨「丈夫的死，就像從來沒有發生過一樣」。