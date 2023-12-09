美財政部制裁2名新疆官員　指控侵犯人權

美國財政部外國資產管制辦公室周五（8日）指控9個國家合共20名個人涉嫌侵犯人權，宣布對他們實施制裁，當中包括2名涉新疆事務的中國官員。中國大使館發言人劉鵬宇表示，制裁是非法的，這種行徑粗暴干涉中國內政，公然違反國際關係基本準則，嚴重破壞中美關係，中方堅決反對並強烈譴責。

被制裁的中國官員是新疆維吾爾自治區伊犁哈薩克自治州副州長兼公安局領導人高琪（Gao Qi）和中央新疆工作協調小組辦公室副主任胡聯合（Hu Lianhe）。美方聲明指，高琪所在的上級部門新疆公安廳之前已被列入指定實體名單，而他作為副州長參與對新疆維吾爾族、哈薩克族、吉爾吉斯族和其他回教少數民族成員的鎮壓，高琪及其直系親屬禁止入境美國。美方續指，胡聯合所在的中央新疆工作協調組在制訂新疆政策中發揮了重要作用，直接和密切捲入了《新疆維吾爾自治區去極端化條例》的制訂和修訂，此條例為新疆透過再教育營去極端化提供框架。

除了中國，阿富汗、伊朗、中非共和國、剛果民主共和國、海地、南蘇丹、烏干達和利比利亞亦有官員受制裁。下周日（10日）是《世界人權宣言》頒布75周年，美國財長耶倫發聲明指美國維護人權的承諾是莊嚴的，周五公布及過去一年實施的制裁令凸顯美方對推動追究侵犯人權，以及保障美國金融系統不受犯下惡行者侵犯的承諾的嚴肅性。

同日，美國政府聯邦公報把中糧糖業、四川經緯達科技集團、安徽新雅新材料3間中國企業列入《維吾爾族強迫勞動預防法》實體名單，令名單上的企業總數增至30間。美國政府要求實體清單上的企業證明產品不涉及強迫勞動，否則不能進口美國。