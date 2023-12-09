冷空氣東移南下　華北黃淮將迎大範圍降雪

隨着冷空氣進一步東移南下，北方大部分地區將迎猛烈降溫，華北、黃淮一帶還將迎今冬首場大範圍降雪，局地有大暴雪。周六至下周一（9日至11日）東北地區、華北、黃淮、江漢、江淮、江南西部及北部等地氣溫下降6至10°C。東北地區中部、華北南部、黃淮等地降溫幅度可達12°C以上。

中東部氣溫將大面積創今冬以來新低，最高氣溫0°C線南壓到黃河下游一帶。中央氣象台預計，降雪將主要集中在新疆、西藏等地，其中新疆沿天山地區和伊犁河谷、西藏東南部等地部分地區有中到大雪，局地暴雪。大規模降雪下周日（10日）將逐漸拉開序幕，其中內蒙古河套地區、陝西北部、山西大部、華北南部、山東西部、河南北部等地部分地區有大到暴雪，局地大暴雪。新疆塔城和伊犁河谷、吉林東部、遼寧東部和南部等地部分地區下周一有中到大雪，局部暴雪。北京當晚會下雪，氣低氣溫-4℃。

黑龍江黑河市周五（8日）凌晨開始出現降雪，隨後降雪量逐漸變大。黑河市氣象台上午發布暴雪黃色預警，中午時分黑河五大連池市積雪深度已達20厘米，當地環衞部門出動300多名清潔工持續清雪。氣象數據顯示，今年11月東北大部累計降水量為常年同期2倍以上，三個省會城市哈爾濱、長春、瀋陽累計降水量均為1951年以來同期最多。同時，降雪日數也比常年偏多，哈爾濱、長春、瀋陽11月降雪日數均超過10天，黑龍江寧安、集賢降雪日數甚至接近20天，比常年偏多10餘天。