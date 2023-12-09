貨車撞送殯人群20死19傷　省政府公布調查報告

江西省南昌市今年1月8日深夜發生一宗重大道路交通事故，造成20人死亡、19人受傷。省政府事故調查小組周六（9日）公布事故調查報告，認定涉事的拖頭貨車嚴重超載，遇上送殯人群佔道時沒有避讓，加上當時燒紙錢及放爆竹形成煙霧，影響司機視線致貨車直接衝撞人群。

事故發生後，江西省緊急管理廳、省公安廳、省民政廳等部門組成的事故調查組介入調查事發原因和責任問題。程姓貨車司機於事發前一天，從樂平市裝運沙石往南昌市南昌縣，駛至南昌縣幽蘭鎮桃嶺村路段時，撞向同一方向正在佔道開展喪事活動的人群，17人當場死亡，3人搶救後不治。調查發現，貨車在事發前20日內有12次裝載紀錄，均出現超限超載問題。貨車實際擁有人許某寶為了多裝載貨物，在貨廂欄板上加裝圍擋，圍擋超出貨車車廂高度約300毫米。

經司法鑑定，司機血液樣本未檢出酒精成分，尿液也無毒品成分。調查報告建議，追究司機、車主及直接管理人等人的刑事責任，調查期間發現地方黨委政府、相關部門和國有企業的公職人員履職方面存在的問題等線索，將移交紀檢監察機關調查處理。