菲船圖向仁愛礁軍艦送物資　華海警實施管制遭衝撞

中菲在南海的主權爭議持續，中國海警周日（10日）公布，菲律賓多艘船隻當日非法闖入中國南沙群島仁愛礁鄰近海域，中國海警依法對菲方船隻採取管制措施，其中一艘菲方船隻被指故意衝撞中國海警船，導致發生刮蹭。

據中國海警通報，菲律賓兩艘海警船、一艘公務船和一艘運補船未經中國政府批准，闖入仁愛礁鄰近海域，企圖向仁愛礁非法「坐灘」軍艦馬德雷山號運送建築物資，嚴重侵犯中方主權，中國海警依法依規實施管制。菲方補給船尤娜扎·五月1號被指無視中方多次嚴正警告，違反《國際海上避碰規則》，於周日早上6時39分以不專業、危險方式突然轉向，故意衝撞中方正常執法航行的海警21556艇。中方指摘，今次事故責任完全在菲方。

中菲船隻在仁愛礁的衝突日增，日媒早前引述菲高官指，美國已開始向菲律賓就修復馬德雷山號提供建議，擔憂美國的支持愈明顯，中國的反彈就愈強烈，菲方希望盡量自己完成工作。菲律賓漁業和水產資源局公務船上周六（9日）亦闖入黃岩島鄰近海域，中方實施管控措施。菲方指控中國海警船發射水炮，阻止菲方為漁民補給，又在黃岩島入口處設置「浮動障礙」。