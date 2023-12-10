趙少康倡台大量製造導彈　促大陸減東部兵力

國民黨台灣副總統候選人趙少康上周六（9日）到台中出席活動時，提到大陸如希望兩岸和平相處，他和國民黨總統侯選人侯友宜會要求陸方，勿讓解放軍軍機越過海峽中線、軍艦不可繞台，甚至削減針對台灣的導彈和兵力。他又認為，台灣亦要準備三道防線，包括大量製造導彈以防萬一。

趙少康出席「串連與青年之約座談會」時作出上述表態，稱如陸方停止軍機和軍艦侵擾，台方亦會釋出善意表示不會獨立，同時也要求大陸釋出善意。他表示，還會要求大陸讓台灣的軍事觀察員到大陸，看看沿海軍事部署；並認為對台灣的導彈要減少至少三分之一或一半，東部戰區戰力亦應減少。

趙少康提出，台灣也要準備三道防線，包括源頭打擊、海上殲滅、灘頭阻擋。他指，台灣有愛國者導彈、雄三導彈、天弓導彈等，將來「能造多少就造多少」、「不會很貴」，如果大陸攻台，台方就反擊大陸的機場、基地和沿岸；其次是把空對艦、地對艦、艦對艦導彈、各種火炮，集中在台灣海峽140至300公里一帶；如有殘餘部隊上岸，台方就用反裝甲、裝甲等各種武器，阻絕解放軍登陸。