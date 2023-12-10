華海警驅離日船隻　解放軍中將稱不怕釣魚島開戰

中國海警局新聞發言人甘羽周日（10日）表示，日本漁船鶴丸號和數艘巡視船上周六（9日）非法進入中國釣魚島領海，中國海警艦艇依法對其採取必要管控措施並警告驅離。解放軍軍事科學院前副院長何雷中將受訪時表示，中方不希望在釣魚島發生戰爭，但也不懼怕開戰。

日本第11管區海上保安本部周日表示，中國海警艦艇上周六早上10時50分左右先後闖入釣魚島海域，因應日方漁船動向而航行，持續在該海域逗留，海保要求中國海警艦艇離開。日方在釣魚島毗鄰海域發現另外兩艘中國船隻，其中一艘搭載疑似機關炮的物體。日方指，中方對上一次闖入釣魚島海域是在本月2日，這次是今年來第41次。中方則強調，釣魚島及其附屬島嶼是中國固有領土，中國海警艦艇依法在本國管轄海域開展海上維權執法活動，日方無權說三道四。中方敦促日方立即停止在該海域的一切違法活動，確保不再發生類似事件。

何雷近日接受日媒訪問時，作出有關釣魚島的發言。日媒指，大陸軍方人士圍繞釣魚島談到戰爭，實屬軍見，這意味大陸一旦要武力統一台灣，釣魚島可能亦會成為攻擊對象。另外，日本內閣府上周五（8日）公布關於釣魚島的輿論調查結果，回答稱「關心」和「比較關心」的受訪者達78.4%，超過2013年起過去4次民調，創下新高。