「經珠港飛」周二實施　內地旅客可經陸路直達香港機場

內地官媒周日（10日）報道，「經珠港飛」政策周二（12日）開始實施，通過港珠澳大橋陸路接駁實現「空—陸—空」國際聯程轉運。國內旅客將可由國內出發地到珠海機場，經港珠澳大橋到香港機場再前往國外目的地；國外旅客也可由國外出發地到香港機場，經港珠澳大橋到珠海機場再赴國內目的地。

報道指，珠海機場將配合香港機場多式聯運中轉客運大樓啟用，結合香港機場直飛境外近200個國際目的地的國際航線優勢與珠海機場近90個內地省會、二三線機場航點的內地航線優勢，將內地航點旅客引流。屆時經港珠澳大橋前往香港國際機場的旅客，完成內地邊檢部門查驗後，毋須辦理香港出入境手續，便能直達機場，珠海公路口岸也將成為內地唯一與香港國際機場陸路直達的口岸。

邊檢部門指該政策實施後，出境人士在內地辦理完出境手續後，可直接在珠海公路口岸值機廳航空公司櫃位辦理登機證，託運行李，登上專用接駁巴士經港珠澳大橋直達香港機場海天中轉大樓，下車後直接前往航班登機閘口，託運行李直掛至海外目的地，免去香港方面的出入境查驗環節。入境人員則可通過中轉大樓，直接乘接駁巴士前往珠海辦理邊檢入境手續。

港珠澳大橋邊檢站將推動接駁巴士車內影像、行車軌迹的實時查詢，加強全程監控，並加大接駁巴士營運方人員的出入境業務知識培訓，確保口岸安全暢通。根據相關規劃，出入境人士在珠海公路口岸辦理值機、完成出入境查驗是「經珠港飛」項目第一階段營運方式，下階段旅客也可在珠海金灣機場辦理值機，經珠海公路口岸完成邊檢查驗後直達香港機場。