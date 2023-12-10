內地兒童呼吸道疾病診療量下降　發戴口罩新指引

國家疾控局為應對各類呼吸道疾病冬季進入高發期，周日（10日）公布制定印發新版《預防呼吸道傳染病公眾佩戴口罩指引》，指導公眾以科學規範方式戴口罩防控疾病傳播。國家衞生健康委員會同日舉行記者會，指全國二級以上醫療機構兒童呼吸道疾病診療量整體波動下降，同時建議學生、教職員及時接種疫苗，不帶病上課、上班。

國家衞生健康委表示，當局持續加強監測研判，指導各地對醫療機構內和機構間的醫療資源統籌調配，根據情況擴充病房資源，指導二級醫院、婦幼保健院、中醫醫院、基層醫療衞生機構兒科門診「應開盡開」。目前部分大型兒童專科醫院和綜合醫院兒科診療量增加的情況得到緩解，全國呼吸道疾病就診量近期相對平穩，整體正常醫療服務未受影響。會上建議學校和託兒機構學生、教職員等及時接種疫苗，強化自體免疫屏障，並加強環境清潔和健康監測；公共交通工具則要做好內部清潔消毒，建議乘客在呼吸道傳染病高發季節戴口罩。

新發布的口罩指引列出5大應佩戴口罩的情形或場景，包括在新冠、流感、肺炎支原體感染等呼吸道傳染病感染者，前往室內公共場所或與他人近距離接觸時；出現發燒、咳嗽、流涕、喉嚨痛等呼吸道傳染病症狀者，前往室內公共場所或與他人近距離接觸時；前往醫療院所就診、陪診、陪伴、探視時；外來人員進入養老機構、託兒機構等脆弱人群集中場所時；以及在養老機構、 託兒機構、學校等重點機構的公共服務人員工作期間。