中國電動車技術人才短缺　年輕人拒進廠工作

中國的電動車產業發展迅速，但正面臨技術工人短缺問題。當局曾估算到2025年電動車行業將需要120萬名工人，但2016年時當地只有17萬名相關必要技術人員。職業培訓缺乏、技術人員流動性高，令缺工問題嚴峻。惟目前許多大學畢業生多從事互聯網企業和公務員，而出生率急劇下降等因素，也讓該產業變得更嚴峻。

美媒上周五（8日）報道稱，中國擁有全世界規模最大、增長最快的電動車市場，由於工廠的建設和擴張狂潮，電氣技術員和機械人技術專家成了搶手人才。中國相關部門曾在2021年預計，全國熟練技工招聘崗位數量是合資格工人數量的兩倍多。有車企負責人表示，目前非常擔憂用工短缺的問題。

除年輕人因入職工資低和工作辛苦，而不願進入工廠當工人外，另有中國父母對子女的未來期待愈來愈高，不願意將孩子送到職業學校學習電工、機械師或其他工種的技術。另有教授指出，電動車行業的用工需求增長快，以至於教育系統來不及反應，而充分做好一流技術人員的儲備和培訓工作需花數年時間。中國試圖利用自動化應對勞動力短缺問題，其中包括電動車行業，但機械人並不能滿足中國對工廠技術人員日益增長的需求。