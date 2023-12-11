乘客遲到滯留機場　質疑吉祥航空讓外國人優先登機

內媒周日（10日）報道，一名女子近日控訴，在上海浦東機場乘坐吉祥航空航班飛往日本大阪時，工作人員讓和她一起遲到的另一名外籍旅客上飛機，卻讓她滯留在機場，質疑航空公司偏袒外籍乘客。航空公司回應稱，此事是偶發服務過錯，不存在偏袒外籍旅客的行為。

事主賀女士（化姓）上周四（7日）表示，事發當日她托運的行李先到大阪，而她本人卻滯留在機場。她乘坐的吉祥航空航班原定登機口是浦東機場D64登機口，後來改成D60，但她沒收到通知，工作人員卻說已派人逐一提醒。她曾詢問工作人員，為何她與另一名外籍旅客都遲到，對方能上機她卻不能。工作人員回應稱，因對方的行李沒拉下來。她再質問工作人員，是否因對方是外國人，又指出托運行李的人其實是她。

賀女士其後向內媒透露，自己已乘上周五（8日）早上的航班抵達大阪，但她的旅行計劃被打亂，假期也少了一天。吉祥航空上周六（9日）回應稱，公司上周四執行HO1337浦東至大阪的航班，在登機過程中發生因工作人員失誤導致旅客行程受影響的事件。該公司立即與涉事旅客溝通，向其提供住宿與機票改期等補償事宜。