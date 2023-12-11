16歲女生和班主任同宿5次後自殺亡　遺屬難追討

重慶市工業學校一名女生2019年2月7日在一處景區內跳河自殺身亡，前一個月曾與其班主任同宿5次，但警方在女方身上並未檢測出精液成分。女生父親將班主任告上法庭，後者被判賠償約23萬元（人民幣，下同，約約25萬港元）。內媒周日（10日）報道，班主任一直未完整賠償，女生父親申請強制執行也沒用。

女生熊心16歲時進入重慶市工業學校軌道營運專業學習，之後很少回家，而她入學前一個月，涉事男子劉東通過應聘該校的崗位，成為學生教育管理幹事，並擔任熊心所在班級的班主任。熊心和同學唐某以及劉東的親兄弟劉某某於2019年1月20日乘車到重慶榮昌，熊心和劉東一起飲酒，劉東當晚在旅店開房和熊心同宿，翌日再開房，之後多天斷斷續續地同宿。熊心翌月在榮昌區仁義鎮香草園內死亡，現場勘查和驗屍確認她是溺斃。

唐某認為熊心是因為和劉東發生性關係想不開而自殺，但劉東在警方的詢問中矢口否認，稱同宿期間沒發生性關係。熊心父親王強及母親把劉東、學校和女兒死亡地的景區告上法院，向劉東和學校索賠約69萬元（約75.5萬港元），向景區索賠約23萬元。劉東最終被判承擔30%責任，需賠約23萬元；另因案發時學校放假和自殺是主觀行為，法院認為學校和景區沒有責任。但判決作出3年來，王強一家遲遲未收到賠償，劉東把房子過戶給他們，但只抵了9萬元（約9.9萬港元），至今未能賣出去。