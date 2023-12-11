菲斥華船隻作危險動作　美籲停破壞南海穩定

中國和菲律賓連日在南海發生摩擦，菲律賓總統小馬可斯周日（10日）批評中方船隻在過去兩日，對菲方船隻作出危險動作，公然違反國際法；又強調菲律賓不會被嚇倒，中方的挑釁和侵略行為只會加強其保護國家主權和領土的決心。美國同日呼籲中方，停止在南海破壞穩定和危險的行為。

小馬可斯在社交平台表示，自己一直與菲律賓國家安全和國防領導層保持溝通，並指示軍警部門在執行任務時最大限度地考慮菲方人員安全，同時以任務為導向的心態應對。他又稱，仁愛礁位於菲律賓專屬經濟區內，任何外國對其主權的主張都是毫無根據。這是近數周中菲在南海緊張局勢升級以來，小馬可斯首次直接評論。

美國國務院發言人米勒周日指摘，中方船隻使用水炮並採取強行碰撞等鹵莽行動，對執行補給任務的菲方船隻造成損害。他認為，這些行為不僅反映中方漠視菲方人員安全，也漠視國際法；呼籲中方遵守南海仲裁案裁決，並強調美國與盟友菲律賓站在同一陣線。菲律賓上月底跟美國和澳洲舉行聯合巡邏後，正考慮與更多國家聯合巡邏制華，包括日本、新西蘭、英國、加拿大和法國。