境外組織圖用地理軟件竊密　國安機關排查整治

地理資訊數據是境外間諜情報機關情報竊密的重點，通過竊取高精度地理資訊數據，可還原出交通、能源、軍事等重要領域特定區域的三維地貌圖，為偵察監視、軍事行動提供關鍵支持。中國國家安全部周一（11日）發文表示，一些別有用心的組織和人員，利用地理資訊系統軟件，企圖竊取涉密敏感地理資訊數據，對國家安全帶來威脅和隱患。

國安部指出，地理資訊系統軟件具備地理資訊數據採集、儲存、分析、管理、共享等功能，能夠將採集的各類地理資訊標註在地圖上，並根據需要分析和展示，坐標精度甚至能夠達到厘米級。個別境外組織、機構和人員企圖利用地理資訊系統軟件開展情報竊密活動，手段包括在使用軟件時自動連接境外伺服器，無限制收集用戶數據；蓄意在軟件預置後門，以便進行網攻和竊取數據。另有小部分用戶的數據安全意識薄弱，將城市管網、軍事目標、涉密單位的高精度地理位置坐標標註在地圖上，產生嚴重失洩密風險。

國安機關近期發現，有關重要行業領域使用的境外地理資訊系統軟件存在搜集外傳地理資訊數據的情況，部分數據重要敏感，甚至涉及國家秘密。針對此情況，國家安全機關會同有關部門開展地理資訊數據安全風險專項排查治理，指導、協助涉事單位開展清查整改，及時消除重大數據竊密、洩密等安全隱患。