多地暴雪致航班取消學校停課　逾40車相撞1死6傷

北京、天津、山東、河南等地周日（10日）起，迎來今冬首場顯著降雪。中央氣象台當日發出暴雪黃色和寒潮藍色預警，預計到周一（11日）晚上8時，陝西、北京、河北、山東部分地區有大雪，其中山西南部、河南北部、遼寧東南部部分地區有暴雪。降雪導致京哈高速、京藏高速、京港澳高速部分路段發生交通事故，山西二廣高速忻州往大同方向周日疑因降雪造成逾40車相撞，至少1死6傷。河南多地周一宣布停課。

據氣象部門消息，從周日晚上7時至周一上午6時，北京全市平均降雪量5.1毫米，城區平均5.8毫米；最大降雪為房山蒲窪9.8毫米。受降雪影響，北京公交集團周一宣布，旗下206條巴士路線中184條停駛，16條只行駛部分區段，6條繞行飛站。受路面結冰影響，京平高速雙向吳各莊至市界路段封閉。鐵路部門對京廣高鐵上下行列車採取限速運行措施。首都機場周一計劃升降航班1,100架次，截至早上7時已取消59架次。

因擔憂出現降雪、大風、低溫等惡劣天氣，河南鄭州、安陽、新鄉決定全市初中、小學、幼稚園周一上午停課，下午安排視天氣情況另行通知。山東濟南建議各機關及企事業單位周一實施彈性上下班，市民如無必要亦應盡量減少自駕出行。據天氣預報，北方地區未來數天氣溫料持續偏低，南方周一起也將出現「斷崖式」降溫，江南、華南部分地區或降溫6℃至12℃。