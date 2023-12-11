台軍官為1500萬美元　圖駕直升機投靠山東號事敗

台灣商人謝秉成接受大陸軍情人員指示在台建立共諜網絡，吸收和拉攏多名軍官刺探和收集國防機密，台灣高檢署今年7月破獲該宗近10年來最大的軍中共諜網。台媒周一（11日）報道內情，包括大陸以1,500萬美元（約1.17億港元）作酬勞，計劃讓涉案台軍中校駕直升機「叛逃」，降落在解放軍航母上，最終未能成事。台國防部同日回應稱，已做好安全管控。

台媒引述檢方偵查指，負責北部防衞的陸軍航空特戰指揮部一名謝姓中校軍官被謝秉成吸收，交付漢光演習有關601旅兵推等機密資料。謝姓中校曾被邀請到泰國，與大陸兩名國安人員見面，對方承諾會為其妻兒取得泰國簽證，如台海開戰其家人將能以泰僑方式優先撤離台灣，並會每月給予他約20萬元新台幣（約5萬港元），條件是謝必須駕駛CH47SD奇努克運輸直升機投靠大陸。

據報道，大陸航母山東號今年6月底沿海峽中線通過台海時，謝秉成轉達陸方指令，要求謝姓中校駕駛直升機，降落在距離台灣24浬處軍演的山東號上，但謝姓中校認為風險太高並未同意。但陸方提高誘因，承諾只要事成，他可獲1,500萬美元報酬，確定執行任務前會先付訂金100萬到200萬美元（約780萬至1,560萬港元）。謝姓中校大感心動，一度到台中與謝秉成透過視像與陸方討論行動細節，但台安全總隊及高檢署開展收網行動，該計劃實施前謝姓中校和謝秉成已被捕。

台國防部回應稱，此案是該部門與國安單位接獲內部檢舉後，共同實施反情報調查，並函請司法機關偵辦，全案已事先研究採取管控措施，降低損害。該部門又指，大陸滲透和收集情報手段、方法多元，台軍全面強化保防措施，近期偵辦共諜案多為官兵主動反映、及時查察，凸顯持續保防教育、強化安全警覺功效。台防長邱國正亦表示，近年大陸對台灣有很多動作，台方會同步進行損害管控。