歐盟聲明關注中國人權狀況　華外交部提嚴正交涉

歐盟駐華代表團周日（10日）就國際人權日發表聲明，提到公民和政治權利在中國未受保障，在某些案例中更受到蓄意的系統性侵犯，敦促中國尊重、保護和實現所有人的人權，包括維吾爾族、藏族等少數群體。中國外交部周一（11日）駁斥歐盟有關聲明是無端指摘中國的人權狀況，大量散布虛假資訊，已向歐方提出嚴正交涉。

歐盟聲明提到，對新疆人權狀況的嚴重關切包括大規模的任意拘留、廣泛監控、跟蹤和限制性的措施、強迫勞動、酷刑、強迫墮胎和絕育、計劃生育和家庭分離政策以及基於性別的暴力；同時關注西藏等的人權狀況。中國外交部發言人周一批評，歐盟長期以來對發展中國家的人權狀況指手畫腳，實際上歐盟的人權狀況令人擔憂。中方強烈敦促歐方正視中國人權事業的發展進步，放棄虛偽的雙重標準，以實際行動改善自身人權狀況，停止以人權為藉口干涉中國的內政和司法主權，停止將人權問題政治化、工具化、武器化。

另外，美國國務院上周五（8日）發布涉疆年度人權報告，稱中方在新疆持續對維吾爾等少數民族群體實施種族滅絕和反人類罪行，制裁兩名中國官員；美國財政部同日將兩人列入特別指定國民清單，國土安全部亦宣布將3家華企列入維吾爾強迫勞動預案法實體清單。中國外交部發言人周一指摘，美方再次炮製散布涉疆的虛假敍事，以新疆人權為藉口對中方企業和人員實施非法制裁，嚴重損害中方有關企業和個人的權益，嚴重干涉中國內政，嚴重違反國際關係基本準則。中方堅決反對，並強烈譴責。