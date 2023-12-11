應對氣候等挑戰　華發起昆蒙框架實施倡議

第28屆聯合國氣候變化大會（COP28）在阿聯酋杜拜舉行期間，中國上周六（9日）宣布牽頭發起《昆明-蒙特利爾全球生物多樣性框架》（簡稱昆蒙框架）實施倡議，希望與國際社會攜手應對生物多樣性喪失、氣候變化等全球性挑戰，共同推動COP28取得成功，共建人與自然和諧共生的地球家園。

內媒周一（11日）報道，中國生態環境部部長黃潤秋上周六透過視像形式，出席推動實施昆蒙框架下「3030」目標高級別活動時，以《生物多樣性公約》第15次締約方大會主席身份，宣布牽頭發起昆蒙框架實施倡議，進一步凝聚各方落實該框架的政治意願。「3030」目標提出到2030年保護全球30%陸地和30%海洋的目標，對協同推進保護生物多樣性和應對氣候變化、增強地球生命共同體氣候韌性具重要作用。

報道指出，昆蒙框架實施倡議旨在打造一個各締約方和利益攸關方自願參與、體現政治意願的合作平台，推動該框架全面落實。中方作為《生物多樣性公約》第15次締約方大會主席國，聯合柬埔寨、加拿大、智利、哥斯達黎加、剛果民主共和國、德國、馬爾代夫等締約方以及聯合國環境規劃署、《生物多樣性公約》秘書處等國際組織共同發起上述倡議，世界經濟論壇、世界自然基金會等合作夥伴已加入。