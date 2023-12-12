中校淪共諜誘同袍提供情報　檢方要求從重量刑

台灣國防部軍聞社一名孔姓中校遭大陸金錢誘惑，2006年起以免費招待到越南旅遊為號召，3度誘使軍官同袍提供情報給大陸，惟都因故未得逞，但孔仍獲取約60萬元新台幣（約14.8萬港元）報酬。桃檢周一（11日）偵結，依貪污、違反國家安全法等罪嫌起訴，並建請法院從重量刑。

當局去年2月破獲金門縣安全旅行社邵姓負責人共諜案後，發現軍聞社孔姓中校也被邵男拉入，2006年起遭大陸情報單位以金錢利誘吸收代為發展組織，利用擔任現役軍人機會，接觸現役、退役軍官，免費招待境外旅遊，誘使軍中同袍出國，提供大陸地區情報單位接觸、吸收軍官機會。檢調接獲情報，由桃園地檢署檢察官李韋誠指揮法務部調查局國家安全維護工作站，長期縝密搜證，發動數波搜索逮人，但孔姓中校接觸的軍官並未應允或因故未成行而未能得逞，經辦案團隊即時查獲，防堵安全破口。

檢方指出，孔姓中校遭境外敵對勢力吸收，收受賄賂，為大陸情報單位發展組織10餘年，不法行為讓昔日軍中同袍蒙受質疑，更置台灣安全於難以預料的危險狀態，雖然孔男坦認犯行，並繳回犯罪所得，符合減刑要件，但檢方認為，危害國安行為不宜輕縱。

桃檢依《貪污治罪條例》違背職務收受賄賂、和《國家安全法》為大陸地區公務機構發展組織未遂等罪嫌起訴，除建請法院從重量處適當之刑。桃檢指出，覆巢之下無完卵，桃檢會持續與國安單位合作，對於任何危害安全案件均積極搜證、即時溯源偵辦。