漢中5間公司暫停城區快遞服務　郵政局：正研究解決方案

陝西省漢中市5間快遞公司向管理部門報告稱，周一（11日）暫停該市漢台區中心城區的快遞服務，引發熱議。其中一家快遞公司負責人對內媒記者稱，暫停快遞服務計劃並未實施，目前可正常投遞。漢中市郵政管理局表示，正在與當地交管部門協調溝通此事，並研究解決方案。

此前網傳報告指，因漢中市出台電動三輪車限制政策，嚴查扣押各物流快遞企業的非合規三輪車，各快遞企業因歷史原因絕大多數車輛無法掛牌，短期內無法解決車輛更換及人員駕照考證問題，故派送業務無法正常進行。報告提到，根據相關規定，自周一起，暫停漢台區主城區環線以內快遞投遞服務。

其中兩家快遞公司相關人士周日（10日）稱，原本該報告是向漢中市郵政管理局報備，希望相關部門協調快遞用車，給予相應的過渡期。目前相關部門要求不得停止服務，快遞收發、配送用車由快遞公司、網點、快遞員想辦法。至周一上午，其中一間快遞公司負責人對記者稱，此前多家公司「暫停漢台區中心城區快遞服務」的計劃並未實施，目前可正常投遞。另外，報告中的部分問題，當地有關部門正在協調解決中。

漢中市郵政管理局工作人員對記者表示，目前當地的快遞公司未在漢台區中心城區停止服務，可以正常投遞，不影響收發、配送快遞。此前，多家快遞公司在報告中提到因部分歷史遺留問題，希望給予快遞公司解決「三無」車輛相應的過渡期等情況，管理局還在了解中。