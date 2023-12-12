明起多地現極端降雪　河南民眾醉倒路邊監生凍死

北京、天津、河南等地周日（10日）起迎來今冬首場顯著降雪，中央氣象台周二（12日）預計，周三至周五（13日至15日）、周四至周六（14日至16日）中東部將分別再次出現大範圍雨雪和寒潮天氣。其中華北、黃淮的強降雪落區與周日出現強降雪的區域高度重疊，日降雪量具有一定極端性。河南傳出有民眾酒後醉倒路邊，監生凍死。

據預測，周三至周五遼寧、吉林、山西、河南局部地區有大暴雪，陝西、山西、河南等地部分地區有凍雨；上述地區累計降雪量5至15毫米，局部可達20至35毫米，新增積雪3至15厘米，局部可超過20厘米。周三主要降雪區位於陝西及華北地區，至周四範圍擴大到更多地區，內蒙古、華北、吉林、遼寧等地日降雪量具有一定極端性。新一股寒潮周四起將影響內地大部分地區，內蒙古、華北、東北、江南、華南等地部分地區降溫幅度可達14℃以上，華北、黃淮等地最低氣溫將接近或跌破歷史同期極值。

周一（11日）網傳河南濮陽大雪天下，民眾發現路邊有一人躺在雪堆中死去。死者所在村村委會的工作人員確認消息，稱死者不到50歲，周日晚喝了酒後騎電動車離開住所，不知道打算做甚麼，惟在離村子約10多公里的地方倒下。吳壩派出所所長稱，初步調查其死因為喝酒醉倒在路邊凍死，提醒民眾在冰雪天氣下勿酒後獨自出行。