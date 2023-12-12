侯友宜競選文宣加合照　美學者促勿暗示其支持

美國兩岸事務專家葛來儀（Bonnie Glaser）日前在社交平台控訴，自己有關台灣問題的論述被特定人士斷章取義。她周一（11日）再發文，要求外界勿用她的照片或陳述，暗示她支持國民黨台灣總統候選人侯友宜。侯友宜競選辦公室發言人李利貞回應稱，這只是搭配外交政策的示意圖，如造成誤解向葛來儀道歉。

涉事照片為葛來儀與侯友宜見面時的握手合照，但配文內容是侯友宜的競選文宣，寫有「政見主張之一：睦鄰政策 印太先行」，提到與美國及其盟邦並肩，以睦鄰政策強化台灣與印太地區的連結等。葛來儀在貼文中標註國民黨及侯友宜，強調自己並沒為對方背書。李利貞稱，國防外交政策記者會相關文宣素材選用了侯友宜訪美之行的照片，目前已立即調整並換走照片。

民眾黨總統候選人柯文哲周二（12日）評論指，美國人比較注重肖像權，有時候是文化差異，常常不小心踩到地雷。此前，有美媒刊出葛來儀等學者聯名文章，台媒以「呼籲賴清德考慮凍結台獨黨綱」為重點節錄刊發，侯友宜回應稱乾脆放棄台獨黨綱比較實在。葛來儀其後指論述被斷章取義，又稱如果是侯友宜當選，建立阻嚇力也是關鍵。