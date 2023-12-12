台男赴尼日利亞後染瘧疾亡　18年來首例

台灣衞生福利部疾病管制署周二（12日）公布，當地錄得1宗瘧疾死亡個案，是18年來首例。患者為50多歲台灣男子，今年曾到尼日利亞，本月1日確診感染惡性瘧，翌日出現血壓偏低、多重器官衰竭、腦水腫、敗血性休克等症狀，最終惡化不治。

該患者10月中旬至11月下旬赴尼日利亞，卻未服用瘧疾預防用藥，返台後出現發燒症狀就醫，採血檢驗發現疑染瘧原蟲，並已出現重症迹象。疾管署監測資料顯示，台灣今年截至周一（11日）錄得5宗瘧疾病例，均為境外輸入，較過去3年同期為高，患者分別為4名外國人和1名台灣人，檢出病原體3宗為間日瘧、2宗為惡性瘧，其中2人在埃塞俄比亞感染，其他分別在科特迪瓦、印度和尼日利亞。

疾管署另公布上周新增232宗本土新冠確診病例及34宗死亡病例，死亡病例較前一周略升，創5周以來新高，主要是沒打XBB疫苗的長者。上周亦新增14宗流感重症和3宗死亡個案，大部分均未接種流感疫苗。其中一名30多歲男患者發燒兩天就醫確診A型流感，但持續出現症狀，再檢查發現已有肺炎，收治深切治療部，兩天後因流感併發肺炎重症病逝。