前中國鐵路總公司總經理受賄罪成　判囚15年

前中國鐵路總公司黨組書記、總經理盛光祖受賄、利用影響力受賄案，周二（12日）由陝西省寶雞市中級人民法院一審公開宣判，以受賄罪判處他有期徒刑14年，罰款500萬元（人民幣，下同，約550萬港元），以利用影響力受賄罪判處有期徒刑7年，罰款100萬元（約110萬港元），決定執行有期徒刑15年，罰款600萬元（約660萬港元）；並追繳其犯罪所得及孳息，上繳國庫。

盛光祖2004年至2022年利用擔任海關總署黨組書記、署長，前鐵道部黨組書記、部長等職務便利，為有關單位和個人在企業經營、項目承攬、職務晉升、工作調整等方面謀取利益，非法收受上述單位和個人財物折合共計5,666萬餘元（約6,230萬港元）。盛光祖2021年11月利用原擔任中國鐵路總公司黨組書記、總經理的職權和地位形成的便利條件，通過其他國家工作人員職務行為，為相關單位在企業經營方面謀取不正當利益，期間收受相關人員財物折合共計714萬餘元（約780萬港元）。

法院認為，盛光祖的行為構成受賄罪、利用影響力受賄罪，數額特別巨大。鑑於他部分受賄屬未遂，到案後如實供述自身罪行，主動交代辦案機關尚未掌握的部分受賄犯罪事實，認罪悔罪，積極退贓，全部贓款贓物及孳息已追繳，依法可從輕處罰。