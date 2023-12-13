家長捐血可助孩子加分入小學　官方稱有其他方式

浙江省金華市武義縣有學校傳近日發通知稱，公辦小學按積分制擇優取錄外地戶籍學生，家長可透過捐血、捐款獲得加分，遭網民質疑變相強制家長捐血及捐款。武義縣教育局周一（11日）表示，新市民子女義務教育階段按積分制入學，但捐血、捐款佔分數比例很少，積分高的長家可優先為子女選擇到理想學校，即使沒有，也不影響子女上學。

內媒周二（12日）報道，網傳通知表示，大班的外地戶籍學童將繼續按照積分入學政策，居住愈久，得分愈高。家長亦可參與公益服務，包括無償捐血、造血幹細胞採樣、向慈善機構捐款或參加志願者服務增加積分。每捐血100毫升可獲2分，一次捐400毫升可得8分，通過捐血最多可獲30分。參加造血幹細胞採集可獲10分，完成造血幹細胞捐獻可獲30分，參加一次2小時以上的政府部門公益活動可得1分，向慈善機構捐款1,000元人民幣（約1,100港元）可得2分。

武義縣教育局表示，網傳通知內容片面，外地戶籍學生可透過多種方式獲取積分，政策為公安機關發布，具體內容需向其查詢。該教育局又稱，會對發布通知的學校進行調查並及時糾正。