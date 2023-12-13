內地上月天災影響9萬人　經濟損失1.9億人民幣

國家應急管理部近日會同多個部門和單位，會商分析內地上月自然災害情況，顯示各種自然災害共造成9萬人次不同程度受災，無人因災死亡或失蹤；30多間房屋倒塌，1.9萬間房屋損壞；農作物受災面積6,400公頃；直接經濟損失1.9億元（人民幣，下同，約2.1億港元）。

據應急管理部網站周一（11日）消息，內地上月自然災害以風雹、低溫冷凍和雪災為主，洪澇、乾旱、地震、地質災害和森林火災等也有不同程度發生。東北和內蒙古東部地區出現較強降雪天氣，造成1.1萬人不同程度受災，部分房屋、棚圈受損，因災死亡大牲畜近200隻，在棚蔬菜輕微受凍，直接經濟損失6,700多萬元（約7,400萬港元）。上月前半南方地區多降雨天氣，其中湖南、江西和海南等地部分地區出現暴雨和局部地區大暴雨，部分農作物遭受浸泡，直接經濟損失2,600多萬元（約2,900萬港元）。自10月以來，雲南昆明局部遭受旱災，造成當地5,000多人和部分大牲畜正常飲水出現困難。

內地上月共有9個省區局部地區遭受風雹災害，其中湖南、貴州和雲南共4.8萬人不同程度受災，1.8萬間房屋損壞，農作物受災面積達3,300公頃，直接經濟損失8,200多萬元（約9,100萬港元）。內地上月發生黎克特制4級以上地震8次，其中5級以上地震1次，最大震級為上月8日新疆阿圖什5.4級地震，由於震央位於高海拔人口稀少地區，未造成災害損失。內地上月共發生8宗森林火災，其中福建、四川各2宗，江蘇、安徽、湖南、西藏各1宗；未發生草原火災。