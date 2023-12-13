養老公司非法吸收公眾款項　遭立案偵查

重慶一名女子前年為圖高利，花4萬元（人民幣，下同，約4.4萬港元）加入成為重慶市中頤養老產業有限責任公司的會員，再借出6萬元（約6.6萬港元），惟最後無法取回本金。渝北區公安局周一（11日）表示，中頤養老公司涉非法吸收公眾款項，已對疑犯採取刑事強制措施，案件正進一步偵查。

中頤養老公司工作人員當時告知舒女士有活動，花錢入會後每月可拿到400元（約440港元）宣傳補貼，一年後會員積分可全額退還，而會員借錢給公司年利率達12%。舒女士前後投入10萬元（約11萬港元），惟她簽訂協議後只拿到4,200元（約4,570港元），未收到其他補貼和利息，一年限期到了仍拿不回本金。她透露，自己把錢轉帳給門市馮姓工作人員的私人帳戶，其後獲悉公司資金緊張，無力返還本金。中頤養老公司被列入失信公司名單，而向舒女士借錢的中頤美好科技有限公司也被列入限制高消費企業名單，兩間公司面對大量訴訟。

重慶渝北區公安局表示，中頤養老公司非法吸收公眾款項案中的集資參與人可使用網上設立的登記平台，亦可到渝北區公安分局現場登記，配合展開債權登記工作，填報合約、交款及收益憑證、銀行交易紀錄等相關資訊，以保障他們的合法權益。