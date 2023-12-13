習近平繼續訪河內　會晤越南國會主席王庭惠

中共中央總書記、國家主席習近平周二（12日）至周三（13日）國事訪問越南，他周三早上在河內分別與越南國會主席王庭惠、越南總理范明政及越南國家主席武文賞會面，並瞻仰胡志明陵及敬獻花圈。

習近平和王庭惠在河內國會大廈會面，雙方官員亦有出席。習近平指出，中方堅定支持越南走符合本國國情的社會主義道路，今年是中越建立全面策略夥伴關係15周年，他周二與越共總書記阮富仲宣布建構具有戰略意義的中越命運共同體，推動中越關係提質升級，向外界釋放了中越兩個社會主義國家致力於團結友好、攜手發展的積極信號。下階段，雙方要進一步加強包括立法合作在內的各領域交往合作，為中越命運共同體建設添磚加瓦。

其後，習近平與范明政舉行會談，習近平指出這是他時隔6年再次訪問越南，看到越南革新事業不斷得到新發展新變化，感到由衷高興。他相信在越南共產黨堅強領導下，越南政府將帶領越南人民在國家建設事業上取得新的更大成就。當前中越關係持續向好發展，兩國周二簽署的合作文件涵蓋方方面面，充分說明中越關係的廣度和深度非同一般。

在周二，習近平與阮富仲會面後見證中越雙方簽署37項雙邊合作文件，涵蓋共建「一帶一路」、檢驗檢疫、數字經濟、綠色發展、交通運輸、防務和執法安全合作、以及海上合作等領域。