華北最低溫或破歷史同期極值　氣象台發3預警

內地北部寒冷天氣持續，中央氣象台周三（13日）上午6時發布暴雪黃色、冰凍黃色預警和寒潮黃色預警。預計周三至周六（16日），來自新疆的一股強寒潮將從西向東、由北向南影響內地，大部地區氣溫將降8℃至12℃，西北地區、內蒙古、華北、江南、華南、貴州部分地區降溫更達14℃以上；華北、黃淮北部部分地區最低氣溫將接近或跌破歷史同期極值。

中央氣象台預計，周三上午8時至周四（14日）上午8時，陝西、山西、河北、北京、河南和西部部分地區有大到暴雪。其中，陝西中部部分地區或有20至25毫米大暴雪。上述部分地區新增積雪深度5至8厘米，局部地區可達10至12厘米以上。周三至周五（15日），中東部將再迎一輪雨雪天氣過程，且影響範圍更廣，持續時間更長。華北、黃淮等地強降雪區域會高度重疊，東北、華北等地部分地區降雪量或具有一定極端性。

經綜合研判和應急會商，中國氣象局局於周二（12日）下午6時簽發命令，將應急響應狀態由三級提升為二級。內蒙古、陝西、山西、河北、北京、天津、河南、山東、遼寧、吉林、黑龍江等省級氣象局根據實際研判，啟動或調整相應級別應急響應，有重要情況及時報告中國氣象局。