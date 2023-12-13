北京促美停止介入台選舉　反對任何軍事聯繫

美國在台協會（AIT）台北辦事處處長孫曉雅近日演說時提到，明年台灣總統選舉不應受到外部干預，其後民進黨總統候選人賴清德附和稱，民眾應認清大陸介入選舉。對此，大陸國台辦周三（13日）反駁，在中美元首三藩市會晤中，美方明確表示不支持「台灣獨立」。美方應兌現承諾，停止向「台獨」釋放錯誤信號，停止介入台灣地區選舉。

國台辦發言人朱鳳蓮強調，作為一個不折不扣的「台獨工作者」、徹頭徹尾的「麻煩製造者」，賴清德裝聾作啞，不敢提及美方明確表明不支持「台獨」，只能搞些斷章取義的東西來蒙蔽民眾、騙取選票。對於美國參謀長聯席會議副主席、海軍上將格雷迪早前稱，可通過額外撥款對台提供安全援助。朱重申中方堅決反對美國與台灣開展任何形式的官方往來和軍事聯繫，並敦促美方停止武裝台灣。

台財政部門日前宣布自明年1月起停止徵收大陸製鞋靴反傾銷稅，朱鳳蓮強調此舉將使台灣民眾擁有更多選擇機會，獲得物美價廉的大陸製鞋靴。但目前台方仍對大陸生產的毛巾等產品繼續徵收反傾銷稅，台方應當公平對待大陸企業，妥善處理有關問題。有關今年兩岸就寒假和春節的航班安排，朱指大陸有關方面將積極做好兩岸春節加班機各項準備工作，並希望台方不要蓄意設置障礙，影響台生台商台胞返鄉與家人團聚。