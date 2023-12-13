傳大陸鼓勵統派組織參政　藉機干預台選

台灣民主黨當局多次指中國大陸會干預下月舉行的大選，台媒周三（13日）報道，台灣國安人士近日在一場簡報會指出，大陸的干預台選手段包括積極鼓勵統派組織參政，並讓國民黨的傾統主張顯得理性溫和。

知情人士指，大陸在今年干預台灣目標包括動員在台協力者參選或助選，檢視部署在台的內應有無動員力量。針對統派組織，大陸對台機構曾檢討過去在台傳遞訊息太過零散，因此今年要求統派組織積極參選，並大肆鼓吹主張。它們會利用社群媒體做宣傳工具，成立自己的小媒體，一個人就能成立20幾家，大多在中南部如台南、高雄、屏東等地，一半報道當地新聞，一半報道兩岸新聞。平常新聞看似中立，但有時會穿插特殊訊息，是北京在某一時間有計劃傳遞的內容。這些規模雖小，但能造成聚沙成塔、遍地開花效應。

至於大陸的操弄認知作戰，從去年九合一選舉開始，出現中國媒體剪輯聲稱是台灣意見領袖發言影像，跨平台散播，降低大陸色彩，由多元管道擴大觸及對象，提高查核難度同時達到宣傳效果。內容多半是炒作兩岸和平與戰爭的抉擇，渲染台海戰爭的恐慌，煽動台灣人的疑美情緒，以及指控蔡英文政府官商勾結弊案叢生。此外，大陸近年還會利用民間公關公司、行銷公司掩護身份，代理執行民調、架設網站、招募網紅、引導特定議題流量等工作，等於進行一條龍式的認知作戰。